S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Eaton-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Eaton-Papier bei 195.31 USD. Bei einem Eaton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.512 Eaton-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 201.16 USD, da sich der Wert eines Eaton-Papiers am 28.10.2026 auf 392.88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101.16 Prozent angezogen.

Eaton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch