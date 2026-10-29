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29.10.2026 10:02:11
S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Eaton eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Eaton-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Eaton-Papier bei 195.31 USD. Bei einem Eaton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.512 Eaton-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 201.16 USD, da sich der Wert eines Eaton-Papiers am 28.10.2026 auf 392.88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101.16 Prozent angezogen.
Eaton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eaton Corporation Public Limited Company
Analysen zu Eaton Corporation Public Limited Company
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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