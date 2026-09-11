Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eastman Chemical Company-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Eastman Chemical Company-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79.60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 125.628 Eastman Chemical Company-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 68.38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’590.45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.10 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Eastman Chemical Company einen Börsenwert von 7.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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