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|Eastman Chemical Company-Investmentbeispiel
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Eastman Chemical Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Eastman Chemical Company-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Eastman Chemical Company-Anteile bei 76.27 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hat, hat nun 13.111 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 861.54 USD, da sich der Wert einer Eastman Chemical Company-Aktie am 05.11.2026 auf 65.71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13.85 Prozent.
Zuletzt verbuchte Eastman Chemical Company einen Börsenwert von 7.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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