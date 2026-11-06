S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Eastman Chemical Company-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Eastman Chemical Company-Anteile bei 76.27 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hat, hat nun 13.111 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 861.54 USD, da sich der Wert einer Eastman Chemical Company-Aktie am 05.11.2026 auf 65.71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13.85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Eastman Chemical Company einen Börsenwert von 7.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch