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|Eastman Chemical Company-Investment
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Eastman Chemical Company-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Eastman Chemical Company-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 66.87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 149.544 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (65.31 USD), wäre die Investition nun 9’766.71 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 2.33 Prozent gleich.
Eastman Chemical Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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