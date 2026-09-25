S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 10 Jahren abgeworfen

Eastman Chemical Company-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Eastman Chemical Company-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65.34 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.305 Eastman Chemical Company-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 1’013.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66.19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.30 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Eastman Chemical Company belief sich zuletzt auf 7.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch