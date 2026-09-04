S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eastman Chemical Company-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Eastman Chemical Company-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Eastman Chemical Company-Papier an diesem Tag bei 68.60 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14.577 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Eastman Chemical Company-Papiers auf 70.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’031.63 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 3.16 Prozent.

Eastman Chemical Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch