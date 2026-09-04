Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eastman Chemical Company-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eastman Chemical Company-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Eastman Chemical Company-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Eastman Chemical Company-Papier an diesem Tag bei 68.60 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14.577 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Eastman Chemical Company-Papiers auf 70.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’031.63 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 3.16 Prozent.
Eastman Chemical Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eastman Chemical Company
Analysen zu Eastman Chemical Company
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.