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Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002

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Hochrechnung 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eastman Chemical Company-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eastman Chemical Company-Aktien gewesen.

Eastman Chemical Company
59.80 CHF -1.00%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Eastman Chemical Company-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Eastman Chemical Company-Papier an diesem Tag bei 61.27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.632 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Eastman Chemical Company-Papiers auf 73.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.96 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 19.96 Prozent.

Eastman Chemical Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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