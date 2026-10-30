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|Rentabler Eastman Chemical Company-Einstieg?
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eastman Chemical Company-Aktie Anlegern gebracht.
Am 30.10.2025 wurden Eastman Chemical Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59.72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert, befänden sich nun 1.674 Eastman Chemical Company-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 113.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.75 Prozent erhöht.
Eastman Chemical Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eastman Chemical Company
Analysen zu Eastman Chemical Company
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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