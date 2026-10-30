S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor einem Jahr eingefahren

Am 30.10.2025 wurden Eastman Chemical Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59.72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert, befänden sich nun 1.674 Eastman Chemical Company-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 113.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.75 Prozent erhöht.

Eastman Chemical Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch