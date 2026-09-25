DXC Technology Aktie 35991811 / US23355L1061
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DXC Technology-Aktien gewesen.
DXC Technology-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die DXC Technology-Aktie an diesem Tag bei 20.50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.878 DXC Technology-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 52.73 USD, da sich der Wert einer DXC Technology-Aktie am 24.09.2026 auf 10.81 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 47.27 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für DXC Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 1.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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