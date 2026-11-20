Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DXC Technology-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die DXC Technology-Aktie an diesem Tag bei 23.00 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die DXC Technology-Aktie investiert hat, hat nun 434.783 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (13.33 USD), wäre das Investment nun 5’795.65 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 42.04 Prozent gleich.

DXC Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch