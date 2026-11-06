S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Duke Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Duke Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 101.68 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98.348 Duke Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Duke Energy-Papiers auf 130.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’793.08 USD wert. Mit einer Performance von +27.93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Duke Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 100.76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch