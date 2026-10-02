S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Duke Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Duke Energy-Anteile an diesem Tag 85.44 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Duke Energy-Aktie investierten, hätten nun 1.170 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 133.12 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Papiers am 01.10.2026 auf 113.74 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33.12 Prozent.

Duke Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89.04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch