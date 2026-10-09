S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Duke Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Duke Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Duke Energy-Anteile bei 100.53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.947 Duke Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Duke Energy-Aktie auf 116.84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’162.24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16.22 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Duke Energy belief sich jüngst auf 89.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch