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Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044

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Lukrative Duke Energy-Investition? 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Duke Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Duke Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Duke Energy
96.63 CHF -0.31%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Duke Energy-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Duke Energy-Papier 79.61 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 12.561 Duke Energy-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’489.01 USD, da sich der Wert einer Duke Energy-Aktie am 17.09.2026 auf 118.54 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48.90 Prozent.

Insgesamt war Duke Energy zuletzt 91.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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