DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: Wäre eine Investition in DTE Energy von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Anleger, die vor Jahren in DTE Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem DTE Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke war die DTE Energy-Aktie an diesem Tag 136.41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.331 DTE Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’004.84 USD, da sich der Wert eines DTE Energy-Papiers am 03.09.2026 auf 137.07 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’004.84 USD, was einer positiven Performance von 0.48 Prozent entspricht.
Der Marktwert von DTE Energy betrug jüngst 28.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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