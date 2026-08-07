S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: Wäre eine Investition in DTE Energy von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem DTE Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke war die DTE Energy-Aktie an diesem Tag 140.21 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.713 DTE Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.83 USD, da sich der Wert eines DTE Energy-Papiers am 06.08.2026 auf 139.97 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 99.83 USD, was einer negativen Performance von 0.17 Prozent entspricht.

Der Marktwert von DTE Energy betrug jüngst 29.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch