S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in DTE Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden DTE Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der DTE Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 115.04 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.693 DTE Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DTE Energy-Papiers auf 128.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’115.53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11.55 Prozent angezogen.

DTE Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch