S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DTE Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 28.08.2016 wurde das DTE Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 78.71 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.270 DTE Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen DTE Energy-Aktien wären am 27.08.2026 173.09 USD wert, da der Schlussstand 136.24 USD betrug. Damit wäre die Investition um 73.09 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von DTE Energy belief sich zuletzt auf 28.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch