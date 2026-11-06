S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DTE Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 06.11.2023 wurde das DTE Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 98.67 USD. Bei einem DTE Energy-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.135 DTE Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 134.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’366.88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36.69 Prozent.

Der DTE Energy-Wert an der Börse wurde auf 28.54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch