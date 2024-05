S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet DTE Energy Anlegern eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert DTE Energy am 02.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 3.88 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 7.48 Prozent an. Alles in allem zahlt DTE Energy 752.00 Mio. USD an Aktionäre. Damit wurde die DTE Energy-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9.78 Prozent erhöht.

DTE Energy- Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte das DTE Energy-Papier am Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 111.91 USD. Für das Jahr 2023 verzeichnet die DTE Energy-Aktie eine Dividendenrendite von 3.52 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 3.07 Prozent betrug.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der DTE Energy-Kurs via NYSE 0.251 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 3.40 Prozent mehr zugenommen als der DTE Energy-Kurs.

Dividendenerwartung von DTE Energy

Für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 4.10 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3.66 Prozent anziehen.

Grunddaten von Dividenden-Titel DTE Energy

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens DTE Energy beträgt aktuell 23.088 Mrd. USD. Dividenden-Aktie DTE Energy besitzt aktuell ein KGV von 16.29. 2023 setzte DTE Energy 12.484 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 6.77 USD.

Redaktion finanzen.ch