S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich DR Horton-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert DR Horton am 16.01.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 1.20 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die DR Horton-Dividende im Vorjahresvergleich um 20.00 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt DR Horton 395.20 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 15.83 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum New York-Schluss notierte der DR Horton-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 146.60 USD. Für das Jahr 2024 weist die DR Horton-Aktie eine Dividendenrendite von 0.63 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 0.93 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der DR Horton-Kurs via New York 163.15 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 171.73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

DR Horton-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.54 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 1.05 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel DR Horton

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens DR Horton beläuft sich aktuell auf 46.747 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DR Horton beträgt aktuell 13.30. Der Umsatz von DR Horton betrug in 2024 36.801 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 14.44 USD.

Redaktion finanzen.ch