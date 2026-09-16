D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DR Horton von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen DR Horton-Einstiegs gewesen.
Am 16.09.2025 wurde die DR Horton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die DR Horton-Aktie an diesem Tag 171.69 USD wert. Bei einem DR Horton-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58.245 DR Horton-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 140.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’165.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18.34 Prozent verringert.
DR Horton war somit zuletzt am Markt 38.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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