D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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|Lohnender DR Horton-Einstieg?
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DR Horton-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DR Horton-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades DR Horton-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 100.66 USD. Bei einem DR Horton-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.934 DR Horton-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 1’392.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 140.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39.25 Prozent erhöht.
Insgesamt war DR Horton zuletzt 37.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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