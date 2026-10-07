S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DR Horton von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem DR Horton-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29.60 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die DR Horton-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 337.838 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (136.75 USD), wäre das Investment nun 46’199.32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 361.99 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DR Horton betrug jüngst 37.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch