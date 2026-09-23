S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die DR Horton-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der DR Horton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109.30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.915 DR Horton-Aktien im Depot. Die gehaltenen DR Horton-Papiere wären am 22.09.2026 131.85 USD wert, da der Schlussstand 144.11 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31.85 Prozent.

Der Marktwert von DR Horton betrug jüngst 38.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch