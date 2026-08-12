S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 10 Jahren abgeworfen

DR Horton-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32.16 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die DR Horton-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.109 DR Horton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 150.79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 468.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 368.87 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für DR Horton eine Börsenbewertung in Höhe von 41.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch