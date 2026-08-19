Dow Aktie 46837437 / US2605571031
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dow-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dow-Aktie Investoren gebracht.
Am 19.08.2021 wurde die Dow-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60.55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dow-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.652 Dow-Anteilen. Die gehaltenen Dow-Aktien wären am 18.08.2026 51.51 USD wert, da der Schlussstand 31.19 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48.49 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 22.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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