Dow Aktie 46837437 / US2605571031
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Dow eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 07.10.2023 wurde das Dow-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 50.28 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Dow-Aktie investiert hat, hat nun 19.889 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 560.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 43.99 Prozent vermindert.
Dow wurde am Markt mit 20.52 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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