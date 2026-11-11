S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Dow-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.676 Dow-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 52.75 USD wert. Damit wäre die Investition 47.25 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 22.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch