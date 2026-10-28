S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr eingebracht

Am 28.10.2025 wurden Dow-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25.38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39.401 Dow-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 33.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’330.97 USD wert. Das entspricht einem Plus von 33.10 Prozent.

Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 24.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch