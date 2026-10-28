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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Dow-Investment gewesen.
Am 28.10.2025 wurden Dow-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25.38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39.401 Dow-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 33.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’330.97 USD wert. Das entspricht einem Plus von 33.10 Prozent.
Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 24.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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