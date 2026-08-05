S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Dow-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Dow-Papiers betrug an diesem Tag 22.38 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 44.683 Dow-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 1’355.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.33 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35.52 Prozent gleich.

Alle Dow-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch