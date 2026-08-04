S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dover von vor 10 Jahren verdient

Das Dover-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57.11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Dover-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.751 Dover-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 360.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205.72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 260.23 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Dover belief sich zuletzt auf 27.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch