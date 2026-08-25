Dover Aktie 925669 / US2600031080
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Dover-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Dover-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 174.46 USD. Bei einem Dover-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.573 Dover-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 203.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116.71 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 116.71 USD entspricht einer Performance von +16.71 Prozent.
Zuletzt verbuchte Dover einen Börsenwert von 27.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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