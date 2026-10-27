S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 10 Jahren eingefahren

Am 27.10.2016 wurden Dover-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dover-Anteile betrug an diesem Tag 54.17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dover-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.846 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (202.51 USD), wäre die Investition nun 373.84 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 273.84 Prozent.

Jüngst verzeichnete Dover eine Marktkapitalisierung von 26.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch