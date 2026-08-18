Dover Aktie 925669 / US2600031080
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Dover-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Dover-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 140.57 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 71.139 Dover-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dover-Aktie auf 206.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’688.06 USD wert. Das entspricht einem Plus von 46.88 Prozent.
Dover wurde am Markt mit 27.91 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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