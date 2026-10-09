S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DoorDash von vor einem Jahr bedeutet

DoorDash-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DoorDash-Aktie bei 275.44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.363 DoorDash-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 69.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191.71 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30.40 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete DoorDash eine Marktkapitalisierung von 82.65 Mrd. USD. DoorDash-Papiere wurden am 09.12.2020 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Den ersten Handelstag begann der DoorDash-Anteilsschein bei 182.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch