S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DoorDash-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das DoorDash-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 220.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.535 DoorDash-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 850.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187.53 USD belief. Damit wäre die Investition um 14.96 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von DoorDash belief sich zuletzt auf 82.12 Mrd. USD. Der DoorDash-Börsengang fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der DoorDash-Aktie belief sich damals auf 182.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch