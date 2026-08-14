S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätte eine Investition in DoorDash von vor einem Jahr gekostet

Das DoorDash-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 247.44 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DoorDash-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.041 DoorDash-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 873.99 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Papiers am 13.08.2026 auf 216.26 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 873.99 USD, was einer negativen Performance von 12.60 Prozent entspricht.

DoorDash wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92.36 Mrd. USD gelistet. Am 09.12.2020 fand der erste Handelstag des DoorDash-Papiers an der Börse NAS statt. Ihren ersten Handelstag begann die DoorDash-Aktie bei 182.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch