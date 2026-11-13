S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die DoorDash-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DoorDash-Aktie betrug an diesem Tag 89.77 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die DoorDash-Aktie investierten, hätten nun 111.396 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 172.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’224.69 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92.25 Prozent angezogen.

Am Markt war DoorDash jüngst 77.69 Mrd. USD wert. Am 09.12.2020 wurden DoorDash-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Den ersten Handelstag begann der DoorDash-Anteilsschein bei 182.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch