S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingefahren

DoorDash-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 187.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.532 DoorDash-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DoorDash-Papiers auf 231.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.39 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23.39 Prozent zugenommen.

DoorDash wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102.65 Mrd. USD gelistet. Das DoorDash-Papier wurde am 09.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DoorDash-Aktie lag beim Börsengang bei 182.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch