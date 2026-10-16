DoorDash Aktie 58365265 / US25809K1051
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DoorDash-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in DoorDash eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden DoorDash-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DoorDash-Papier an diesem Tag bei 76.42 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13.086 DoorDash-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 193.05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’526.17 USD wert. Mit einer Performance von +152.62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der DoorDash-Wert an der Börse wurde auf 79.93 Mrd. USD beziffert. DoorDash-Anteile wurde am 09.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das DoorDash-Papier bei 182.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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