S&P 500-Wert Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Dominos Pizza-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 476.96 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.097 Dominos Pizza-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (301.81 USD), wäre das Investment nun 632.78 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 632.78 USD, was einer negativen Performance von 36.72 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Dominos Pizza eine Marktkapitalisierung von 9.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch