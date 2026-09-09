Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Dominos Pizza-Investment gewesen.
Dominos Pizza-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 146.13 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.843 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 2’295.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 335.41 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’295.29 USD entspricht einer Performance von +129.53 Prozent.
Dominos Pizza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.29 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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