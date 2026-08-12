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Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015

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Dominos Pizza-Performance im Blick 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Wert Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Dominos Pizza-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Domino's Pizza
286.31 CHF -0.33%
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Das Dominos Pizza-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Dominos Pizza-Papier bei 146.13 USD. Bei einem Dominos Pizza-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.684 Dominos Pizza-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 357.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 244.54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 144.54 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Dominos Pizza belief sich zuletzt auf 11.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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