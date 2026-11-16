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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dominion Energy von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Dominion Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dominion Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Dominion Energy-Anteile bei 75.41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.261 Dominion Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 897.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.28 Prozent verringert.
Der Marktwert von Dominion Energy betrug jüngst 59.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Dominion Energy Inc.
Analysen zu Dominion Energy Inc.
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