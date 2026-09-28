S&P 500-Wert Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dominion Energy von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die Dominion Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 75.84 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1.319 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 60.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.01 USD wert. Damit wäre die Investition 19.99 Prozent weniger wert.

Am Markt war Dominion Energy jüngst 53.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch