Die Dollar Tree-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie betrug an diesem Tag 146.61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.682 Dollar Tree-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 94.88 USD, da sich der Wert einer Dollar Tree-Aktie am 23.11.2026 auf 139.10 USD belief. Damit wäre die Investition um 5.12 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 26.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch