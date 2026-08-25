Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar Tree-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar Tree-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Dollar Tree-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar Tree-Anteile betrug an diesem Tag 123.31 USD. Bei einem Dollar Tree-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81.096 Dollar Tree-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 136.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’089.94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.90 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Dollar Tree belief sich jüngst auf 25.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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