Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar Tree-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dollar Tree-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Dollar Tree-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 100.51 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.949 Dollar Tree-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 116.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’154.31 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 15.43 Prozent.
Dollar Tree wurde am Markt mit 21.36 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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