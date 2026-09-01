Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Dollar Tree-Einstieg?
|
01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar Tree-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Dollar Tree-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Das Dollar Tree-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 89.99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 1.111 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 126.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140.67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40.67 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Dollar Tree eine Marktkapitalisierung von 24.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dollar Tree Inc
|
01.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar Tree-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ausblick: Dollar Tree präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.08.26
|S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar Tree-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Dollar Tree zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)