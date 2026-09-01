S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar Tree-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Dollar Tree-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 89.99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 1.111 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 126.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140.67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40.67 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Dollar Tree eine Marktkapitalisierung von 24.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch